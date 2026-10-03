LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! Litre fiyatı 40 lirayı aştı

Benzin, motorin, LPG zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları hem petrol fiyatlarındaki artış ve düşüşle hem de eşel mobil sistemi ve ÖTV nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sürücüler tarafından yakından takip edilirken akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması da sona erdi. Peki, LPG, motorin ve benzine ne kadar zam geldi? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 3 Ekim 2026 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ ZAM!

LPG'ye 1 Ekim'deki ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4,65 liralık artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aşarken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapılmadı.



OTOGAZA 4,75 LİRA ZAM

Eşel Mobil Sistemi'nin 1 Ekim Perşembe günü sona ermesinin ardından LPG'ye 1,48 liralık ÖTV kaynaklı artış yapılmıştı. 2 Ekim Cuma gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litresine 4,75 lira daha zam uygulandı.

Böylece LPG'nin litre fiyatında 6 lirayı aşan artış yaşandı. Zammın ardından LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da 40.60 lira, Ankara'da 41.29 lira, İzmir'de 41.20 lira, doğu illerinde ise 42.97 lira seviyelerine yükseldi.



LPG zammı sonrası gözler motorin ve benzine çevrildi. Benzin fiyatlarında bir değişiklik yokken motorine indirim geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR: TARİH BELLİ OLDU

Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren değişti ve litre başına 2,22 TL indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,95 lira indirim bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Beklenen bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 liraya, Ankara'da 91,13 liraya, İzmir'de 91,43 liraya, doğu illerinde ise 92,83 liraya gerileyecek.