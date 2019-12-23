FİNANS

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 00:15 | Son Güncelleme

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yıında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 de 22,58 oranında artacak.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10’ncu maddesi gereğince karar verildi. Resmi Gazete’de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki olarak yayımlanan Karar’ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir.”

PASAPORT, EHLİYET HARCI, TRAFİK CEZALARI

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yıında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 de 22,58 oranında artacak.

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: İHA

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