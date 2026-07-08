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Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Savunma sanayi şirketi Assan Group, bugün TMSF'nin düzenlediği ihale ile satıldı. Şirketi 471 milyon dolarlık muhammen bedel karşılığında ROKETSAN satın aldı.

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...
Cansu Çamcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının ağustos ayında yürüttüğü 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemiş, soruşturma sürecinde Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan ASSAN Group'a kayyum atanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimini devraldığı ve geçtiğimiz ay satışa çıkarıldığı duyurulan ihalenin kazananı ROKETSAN oldu.

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi... 1

471 MİLYON DOLARA SATILDI

TMSF tarafından bugün İstanbul Esentepe'de düzenlenen ihaleyi 471 milyon dolar (yaklaşık 22 milyar TL) karşılığında ROKETSAN kazandı.

Çoğunluk hisseleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan ROKETSAN'ın sahiplik dağılımı ise şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı: %55,5

ASELSAN: %15

Vakıfbank: %10

HAVELSAN: %4,5

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE): %15

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Anahtar Kelimeler:
savunma sanayi tmsf
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