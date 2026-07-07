ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok'a bu hafta teknolojiden ev yaşamına, oto bakımdan tatile kadar geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Samsung marka tabletler, akıllı saatler ve telefon aksesuarlarının yanı sıra Grundig ve Skytech'in büyük ekran televizyonlar geliyor. Ayrıca araç sahipleri için pratik oto bakım ürünleri; tatil hazırlığı yapanlar için plaj çantaları, terlikler, peştamallar ve çocukları sevindirecek rengarenk Minions, Barbie ve Hot Wheels oyuncaklar da öne çıkıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Alpina cam ankastre set 7,999 TL

Alpina cam ankastre set 7,999 TL

Kiwi ksc-4224 buharlı temizleyici 4,999 TL

Arzum practical 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge ar 4069 1,899 TL

Arzum lusso el blender seti 1,999 TL

Emsan cam kettle 999 TL

Aprilla afan-7473 endüstriyel vantilatör 1,599 TL

Forever donut gece lambası 399 TL

Torima 1080 p aksiyon kamera trm-cmr34 pro 1,999 TL

Elektrikli sinek öldürücü 9906 349 TL

Piranha 7851 bluetooth hoparlör 349 TL

Piranha magsafe 5000 mah powerbank 9040 499 TL

Asonic toasty masaüstü fan 399 TL

Kreuzer eggo şarjlı led el feneri 159 TL

Trax kids kaplumbağa dizayn projektör lamba 499 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Oto şemsiye güneşlik 399 TL

Oto şemsiye güneşlik 399 TL

Power tuning 12v akü onarım hızlı şarj cihazı 699 TL

Oto şarjlı yıkama tabancası 1,190 TL

Kompresör 799 TL

Araç içi yol kayıt kamerası 999 TL

Saplı oto yıkama mopu 349 TL

Araç içi ambiyans led aydınlatma 299 TL

Araç içi hava temizleyici 229 TL

Oto yıkama bezi 100 TL

Araç içi temizleme fırçası 5'li set 129 TL

Araç içi temizleme fırçası 59 TL

Otopark numaratör fosforlu 50 TL

Oto yıkama basınçlı köpük püskürtücü 249 TL

Oto kokusuz ışıklı küllük 100 TL

Araç çakmak şarjı 100 w 199 TL

Aprilla şarjlı polisaj makinesi 899 TL

Piranha motosiklet interkom kask kulaklığı 999 TL

Oto güneşlik brandası 499 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Termo piknik çantası 23 l 179 TL

Termo piknik çantası 23 l 179 TL

Termo askılı piknik çantası 119 TL

Termo piknik çantası silindir 9 l 149 TL

Termo piknik çantası 119 TL

Slazenger erkek deniz şortu düz renk 349 TL

Slazenger şapka 249 TL

Kumaş plaj çantası nakışlı 229 TL

Jüt plaj çantası 229 TL

Fileli termos plaj çantası 279 TL

Jüt tabanlı kumaş plaj çantası 279 TL

Dijital baskılı plaj çantası 179 TL

Tek yüz peştamal havlu 70x150 cm 149 TL

Peştamal 75x150 cm 100 TL

Tek yüz peştamal havlu 70x140 cm 149 TL

Kadın terlik (açık pembe) 149 TL

Kadın terlik (açık mavi) 179 TL

Erkek terlik (siyah) 149 TL

Gezer terlik çeşitleri (kadın) 179 TL

Gezer terlik çeşitleri (erkek) 129 TL

Plaj ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Minix ronaldo / messi / mbappe figür 699 TL

Minix ronaldo / messi / mbappe figür 699 TL

Rookie led ışıklı scooter 849 TL

Gokidy çek-bırak metal araba 39 TL

Gokidy handminton seti 349 TL

Pickleball raket seti 399 TL

Matchbox tekli arabalar 115 TL

Hot wheels monster trucks arabalar 59 TL

Pilsan altıgen bloklar 299 TL

Scapsea çocuk kolluğu 599 TL

Barbie pırıltılı bebekler 249 TL

Coccolotti konuşan sevimli ayıcık 369 TL

Kayyum oyuncak köpük atan çim biçme makinesi 499 TL

Minions tac-tic kutu oyunu 179 TL

Minions suprise adventure kutu oyunu puzzle hediyeli 179 TL

Minions duo kutu oyunu 119 TL

Minions xl puzzle 129 TL

Minions monster tic tac toe kutu oyunu 179 TL

Minions hafıza oyunu + 50 parça puzzle 129 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Skytech 65st4105 4k android led tv 23,999 TL

Skytech 65st4105 4k android led tv 23,999 TL

Grundig 75 gq 850a 4k ultra hd 75" 190 ekran uydu alıcılı google smart qled tv 53,999 TL

Simfer icqn 32fs3n 82 ekran 32" uydu alıcılı led hd televizyon 5,999 TL

Grundig 50 gq 750a 4k ultra hd 50" 127 ekran uydu alıcılı google smart qled tv 22,999 TL

Grundig 55 gq 850a 4k ultra hd 55" 140 ekran uydu alıcılı google smart qled tv 32,999 TL

Grundig 65 gq 850a 4k ultra hd 65" 165 ekran uydu alıcılı google smart qled tv 40,499 TL

Sizin için indirimli televizyonlardan seçtiklerimiz burada.

T6530n 65w şarj adaptörü 1,999 TL

T6530n 65w şarj adaptörü 1,999 TL

25w type-c (t2510x) şarj cihazı beyaz vnl 999 TL

T4511x type-c 45w şarj cihazı siyah 2,199 TL

Galaxy tab a11 8/128gb wf (x130) tablet gümüş 6,299 TL

Galaxy watch 8 40mm akıllı saat gümüş 10,999 TL

Galaxy tab a11+ 6/128gb wf (x230) tablet gri 9,499 TL

Ej-m3400d bluetooth mouse siyah 999 TL

Ej-m3400d bluetooth mouse gümüş 999 TL

Samsung ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 7 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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