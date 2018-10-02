FİNANS

2050'nin en büyük ekonomileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

PWC’nin raporuna göre satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Türkiye 2050'de ilk 10'u zorlayacak.

PriceWaterhouseCoopers (PWC) 2050 yıllarında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. Satın alma gücü paritesiyle yapılan sıralamada Türkiye, Fransa'yı geçecek. İşte 2050'de dünyanın en büyük ekonomileri...

2050'de Türkiye sınırları zorlayacak

1 / 12

1. Çin

1. Çin
Şu anki sırası 1
2 / 12

2. Hindistan

2. Hindistan
Şu anki sırası 3
3 / 12

3. ABD

3. ABD
Şu anki sırası 2
4 / 12

4. Endonezya

4. Endonezya
Şu anki sırası 8
5 / 12

5. Brezilya

5. Brezilya
Şu anki sırası 6
6 / 12

6. Rusya

6. Rusya
Şu anki sırası 6
7 / 12

7. Meksika

7. Meksika
Şu anki sırası 11
8 / 12

8. Japonya

8. Japonya
Şu anki sırası 4
9 / 12

9. Almanya

9. Almanya
Şu anki sırası 5
10 / 12

10. Birleşik Krallık

10. Birleşik Krallık
Şu anki sırası 9
11 / 12

11. Türkiye

11. Türkiye
Şu anki sırası 14
12 / 12

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Anahtar Kelimeler:
PWC ekonomi dunya

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