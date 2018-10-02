2050'nin en büyük ekonomileri

PriceWaterhouseCoopers (PWC) 2050 yıllarında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. Satın alma gücü paritesiyle yapılan sıralamada Türkiye, Fransa'yı geçecek. İşte 2050'de dünyanın en büyük ekonomileri...