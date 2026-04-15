Ödül 2 milyon 400 bin liraydı! 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Antalya'da bir işletme tarafından yapılan yarışmada, katılımcıların 80 dakikada 600 tane çöp şiş yemesi istendi. Büyük ödülün 2 milyon 400 bin lira olduğu yarışmayı kıl payı kaybeden Mustafa Hamkar, 63 kg başladığı yarışmayı 70 kilo olarak tamamladığını söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletme tarafından 7 yıldır düzenlenen ve adeta gelenek haline gelen çöp şiş yeme yarışmasında yarışmacı bitime 30 dakikada kala önünde bulunan son 40 adet çöp şiş bitiremeyince yarışmadan elendi. Yarışmacı Mustafa Hamkar ‘'Parayı kazanıp tatilimi bir hafta uzatmak için yarışmaya katıldım. Maalesef olmadı'' dedi. Yarışmadan önce tartılarak gelen yarışmacı Mustafa Hamkar 63 kilogram olduğunu yarışma bittikten sonra ise 70 kilogram tartıldığı görüldü.

BÜYÜK ÖDÜL 2 MİLYON 400 BİN TL

Yarışmada büyük ödülü kazanmak isteyen katılımcıların, 80 dakika içerisinde tam 600 adet çöp şiş tüketmesi gerekiyor. Bunu başarıyla tamamlayan yarışmacı, 2 milyon 400 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Bunun yanı sıra yarışmada ikinci büyük hedef de dikkat çekiyor. 75 dakika içerisinde 550 adet çöp şiş tüketebilen yarışmacılar ise 1 adet sıfır kilometre otomobil ve sıfır iPhone kazanma hakkı elde ediyor.

İSTANBUL'DAN GELDİ, HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTI

Yarışmaya katılmak için İstanbul'dan gelen, aslen Afganistan uyruklu Türk vatandaşı 33 yaşındaki Mustafa Hamkar, performansıyla günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 70 dakika süren mücadelede toplam 500 adet çöp şiş, 1 içecek, 1 salata ve lavaşı tüketmeye çalışan Hamkar, yarışmaya oldukça hızlı başladı. Ancak yarışmanın son 30 dakikasına girildiğinde zor anlar yaşamaya başlayan Hamkar'ın temposu düştü. Mide bulantısı yaşayan yarışmacı, bitime 40 çöp şiş kala yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

"NASİP DEĞİLMİŞ"

Yarışmaya çok hızlı başladığını ancak başaramadığını söyleyen yarışmacı Mustafa Hamkar ‘'Buraya gelmek çok iyiydi. Eti çok seviyorum Bizim o taraflar eti çok seviyor. Etsiz günümüz yok. Çok hızlı gittim. Kazanmaya gelmiştim, tatil için geldim, kazandığım parayla bir hafta da tatilimi uzatmak istemiştim. Maalesef olmadı. Nasip değilmiş, daha sonra bir defa daha hakkımı deneyeceğim. Bir dahaki sefere daha çok hazırlıklı geleceğim'' dedi.

"32 MİLYON TL PARA VERDİK"

7 yıl boyunca düzenlenen yarışmada toplam 32 milyon TL verdiklerini söyleyen Demir ‘'Yarışmaya katılmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı araba ve 2 milyon 400 bin TL için yarışmak istiyorlar. 7 yıldır yapıyorum. 322 kişiye ödül verdim. Ama 2 milyon 400 bin TL alan yarışmacı olmadı. Bugüne kadar 21 kişiye 700 bin TL verdik. Toplamda 7 yılda yarışmacılara 32 milyon TL para verdik ‘' ifadeleri kullandı.

63 KİLODAN 70 KİLOGRAMA ÇIKTI

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

