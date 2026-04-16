Erdoğan talimat verecek: Sadece onlara yaptırım yok!

Geçtiğimiz hafta hobi bahçeleri ile ilgili yayımlanan kanun teklifinin hükümleri Erdoğan’ın talimatı ile yeniden elden geçirilecek. Hobi bahçelerine yönelik yeni çerçevede mülkiyet ve kullanım hakları yasa ile belirlenecek, uygulamaya ilişkin detaylar ise yönetmelikle şekillenecek. Kaçak yapıların yıkımı için hukuki zemin güçlendirilecek.

TEDBİRLER ALINACAK

Mülkiyet hakkına dair esaslar yasa ile yeniden tanımlanırken, sahadaki uygulamaya ilişkin detaylar yönetmelikle düzenlenecek. Özellikle tarım amacı dışında kullanılan ve villa tipi yapılara dönüştürülen alanlar için yönetmelik üzerinden idari tedbirler alınacak. Ancak bu yapıların yıkımına yönelik güçlü hukuki zemin, mülkiyet düzenlemesini içeren yasa ile oluşturulacak.

SADECE ONLARA YAPTIRIM YOK!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, tarım arazilerinin ortasına yapılan havuzlu villalar kesinlikle yıkılacak. Bu tür yapıların yer altı sularını kirletmesinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Yasalara uygun tarımsal amaçlı basit yapılar ile pandemi döneminde tarımsal arazilerin kenarına yapılan küçük yapılara ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

TARIMSAL ÜRETİM KORUNACAK

Yeni yaklaşımda, hobi bahçelerinin asli amacı olan tarımsal üretimin korunması hedeflenirken, amacı dışında kullanımın önüne geçilmesi için idari araçlar devreye sokulacak. Bu kapsamda, tarım faaliyeti yürütmeyip arazileri konutlaşma için kullananlara yönelik yaptırımların güçlendirilmesi öngörülüyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ VERİLMEYECEK

Öte yandan, Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde yer alan tarım arazilerini amacı dışında kullanan kişilere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmemesi yönündeki madde, teklif metninde kalacak. Düzenlemenin hem tarım arazilerinin korunması hem de plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.