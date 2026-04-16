FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erdoğan talimat verecek: Sadece onlara yaptırım yok!

Hobi bahçelerine yönelik yapılan düzenlemenin yeni yönetmelikle yapılması planlanıyor. Buna göre tarımsal üretim korunacak ve amacı dışında kullanıma izin verilmeyecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz hafta hobi bahçeleri ile ilgili yayımlanan kanun teklifinin hükümleri Erdoğan’ın talimatı ile yeniden elden geçirilecek. Hobi bahçelerine yönelik yeni çerçevede mülkiyet ve kullanım hakları yasa ile belirlenecek, uygulamaya ilişkin detaylar ise yönetmelikle şekillenecek. Kaçak yapıların yıkımı için hukuki zemin güçlendirilecek.

TEDBİRLER ALINACAK

Mülkiyet hakkına dair esaslar yasa ile yeniden tanımlanırken, sahadaki uygulamaya ilişkin detaylar yönetmelikle düzenlenecek. Özellikle tarım amacı dışında kullanılan ve villa tipi yapılara dönüştürülen alanlar için yönetmelik üzerinden idari tedbirler alınacak. Ancak bu yapıların yıkımına yönelik güçlü hukuki zemin, mülkiyet düzenlemesini içeren yasa ile oluşturulacak.

SADECE ONLARA YAPTIRIM YOK!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, tarım arazilerinin ortasına yapılan havuzlu villalar kesinlikle yıkılacak. Bu tür yapıların yer altı sularını kirletmesinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Yasalara uygun tarımsal amaçlı basit yapılar ile pandemi döneminde tarımsal arazilerin kenarına yapılan küçük yapılara ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

TARIMSAL ÜRETİM KORUNACAK

Yeni yaklaşımda, hobi bahçelerinin asli amacı olan tarımsal üretimin korunması hedeflenirken, amacı dışında kullanımın önüne geçilmesi için idari araçlar devreye sokulacak. Bu kapsamda, tarım faaliyeti yürütmeyip arazileri konutlaşma için kullananlara yönelik yaptırımların güçlendirilmesi öngörülüyor.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ VERİLMEYECEK

Öte yandan, Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde yer alan tarım arazilerini amacı dışında kullanan kişilere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmemesi yönündeki madde, teklif metninde kalacak. Düzenlemenin hem tarım arazilerinin korunması hem de plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
hobi erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.