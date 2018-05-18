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Adalet Bakanı açıkladı! 14 bin personel alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

Adalet Bakanı açıkladı! 14 bin personel alınacak

Bakan Gül, kadro alımını şöyle duyurdu:

"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz.

Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz.

Adalet teşkilatını güçlendirmek için mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi kâtibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımların başvuruları 21 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Adalet Bakanı açıkladı! 14 bin personel alınacak

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hepsi akp teşkilatından olur
nedense bu isthdamlar hep seçimde oluyor
yenin ediyorum dalga geçiyorlar milletle
ah seçim ah keşke her sene seçim olsa
Seçimden seçime daha fazla seçim hediyesi istiyoruz fetöcülere ne istedilerse verdiniz şimdide bize vermişsiniz çokmu. !
sayın ADALET BAKANIMIZ herşeyin torpille amcayla dayıyla bittiği bir düzende 50.000 personel alsanızda boş
2014 te yapmadılar neden oylar garanti miydi ? 87 puanımı yaktılar haram olsun
An itibarı ile Dolar Ne Kadar......?
Seçim bereketi verdikçe veriyolar, verdikçe veriyolar.
hangi hastane ye personel alımı varmis?
Allahtan seçim var
seçimler :)
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