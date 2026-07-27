'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

Yazın sürekli gündeme gelen konularının başında plajların fahiş giriş ücretleri geliyor. Bazı lüks plajlara girişlerin döviz üzerinden yapıldığı öğrenildi ve fiyatların 275 euroya kadar çıktığı görüldü.

ATV Haber'in haberine göre; serinlemenin bedeli 275 euroya kadar çıktı. Kur değiştikçe fiyatların da arttığı, bazı lüks plajlarda denize adım atmanın adeta servet gerektirdiği aktarıldı.

Haberde bir yetkilinin "Her yerde euro usulü, bütün beachlerde euro usulü, yani buraya özgü bir şey değil" dediği duyuldu.

ÜCRETLER DİKKAT ÇEKTİ

Yazın gelmesiyle beraber vatandaşlar denizlere akın ederken tatil beldelerindeki lüks plajların giriş ücretleri ise dudak uçuklattı. Ücretlerin günlük 2 bin TL'den 22 bin TL'ye kadar değiştiği belirtildi.

Bodrum Bitez'deki bir özel plajın günlük olarak giriş ücreti için 200 euro yani Türk Lirası olarak 11 bin TL istediği aktarıldı. Dolayısıyla iki kişi olarak gelmek isteyenlerin 22 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Sadece giriş ücreti değil bir de harcama limiti koyan işletmelerin kur oynadıkça fiyatları da güncellediği kaydedildi. Bodrum Gölköy'de bulunan başka bir özel plajda ise giriş ücreti olarak kişi başı 5 bin TL, harcama limiti olarak da kişi başı 5 bin TL ücret istendiği belirtildi.

Türkbükü'nde bulunan başka bir özel plajda ise giriş ücreti olmadığı sadece harcama limiti olduğu aktarıldı.

"SEZON BAŞINDAN BERİ YOĞUNLUĞUMUZ VAR"

Haberde konuşan bir yetkili "Hafta içi bir belli bir harcama limiti var. 4 bin TL gibi bir kotada sınırladık bunu. Cuma, cumartesi, pazar da bunu 6 bin olarak sınırladık. Biraz daha aşağı çektik rakamlarımızı. Çok şükür bir yoğunluğumuz var sezon başından beri" dedi.

Bazı işletmelerin ise harcama limitini kaldırıp yerine sadece giriş ücreti uyguladığı kaydedildi. Yetkili "Giriş ücretimiz 2 bin TL kişi başı ve harcama limitimiz yok" dedi.

Aslında işletmelerin denize ücretsiz girmek isteyenleri engellemesinin yasal olmadığı hatta hapis cezası olduğu vurgulandı. İzmir'de plaja ücret vermek istemeyen doktor çift için Yargıtaydan emsal karar çıktığı, ücret isteyen işletme görevlisi ve sahibine verilen bir yıl 8'er ay hapis cezasının onandığı anımsatıldı.