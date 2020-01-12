Altında hızlı düşüş (Çeyrek ve gram altın ne kadar?)

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, geçtiğimiz hafta gramı 310 TL seviyelerine çıkan altının fiyatının hızla düşmesindeki en büyük etkenin ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması olduğunu kaydetti. Yıldırım ayrıca altının gram fiyatının kısa sürede tekrar yükselebileceği tahmininde de bulundu.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları hafta sonunun gelmesi ile hızla düşmeye başladı. Gramın 310 TL seviyelerine kadar çıkan altının fiyatı 295 TL seviyelerinde satılıyor. 500 TL bandını zorlayan çeyrek altın ise 482 TL civarında alıcı buluyor.

Başkan Yıldırım, altın fiyatlarının gerilemesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının büyük etkisi olduğunu ifade etti. Altın fiyatının ilerleyen günlerde daha fazla yükselerek 320 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini de öne süren Başkan Yıldırım, “Bildiğiniz gibi altın fiyatları geçen hafta 300 TL’nin üzerinde bir fiyatlama yapmıştı. Bunun da en büyük nedeni İran-Amerika gerginliğiydi. Daha sonra 300 TL’yi bulan altın İran’ın, Amerikan üssüne füze atmasıyla beraber aynı günün gecesinde 309 TL’yi gördü ve zirve yaptı. Ancak daha sonra, Trump’ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti. Aynı zamanda onsun da düşmesiyle beraber 295 TL’lere geldi. Ben vatandaşlarımız için bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerden altın çok rahatlıkla alınabilir. Çünkü en kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın” diye konuştu.

Kaynak: İHA

