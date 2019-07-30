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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum’da yatırım yapacağı iddia edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin iş adamı, Amazon’un Kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un , Bodrum'da ki yatırım fırsatlarını araştırdığı iddia edildi.

Dünyanın en zengin iş adamı, Amazon’un Kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un , Bodrum'da ki yatırım fırsatlarını araştırdığı iddia edildi.

İki hafta önce 400 milyon dolar değerindeki, 136 metre uzunluğundaki lüks yat Flying Fox ile Bodrum'a demir atan milyarder işadamı Jeff Bezos’un, Bodrum'da sadece tatil yapmadığı iddia edildi. Bezos’un aynı zamanda tatil cenneti Bodrum’da yatırım fırsatlarını incelediği öğrenildi.

HELİKOPTERLE BODRUM'U HAVADAN İNCELEDİ

Dünyanın en zengin iş adamının pazar günü mega yattan havalanan helikopterle bölge üzerinde uzun bir tura çıktığı öğrenildi. Bezos'un özellikle gayrimenkul geliştirme projelerinin üzerinde gezmesi Bodrum'da bir yatırım yapmayı düşündüğüne dair söylentilere yol açtı.

Bezos'un henüz hangi projeye ilgi duyduğu ya da bölgede yatırım planlarının olup olmadığı ise ilçede merak konusu oldu.

KAYNAK:İHA

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Amazon’un Kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos Bodrum yatırım

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