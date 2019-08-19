FİNANS

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 17 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 6 kuruş zam yapılacak.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,26 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,62 liradan 6,68 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt

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