Bakan Varank müjdeyi verdi: 200 bin liraya kadar hibe verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taksim'de bir otelde düzenlenen, Malatyalı İş Adamları Derneği(MİAD) 69'uncu Aylık Toplantısına katıldı.

Bakan Varank buradaki konuşmasında, “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" dedi.

DEPREMDEN ZARAR GÖREN KOBİ'LERE DESTEK

Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldıklarını dile getiren Varank, “Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayinin kalbi Malatya'da atıyor dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Gıdadan tekstile, makineden mobilyaya pek çok alanda güçlü bir kapasite birikimi söz konusu. Tabi bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin büyük katkısı oldu. Bugüne kadar Malatya'da 8 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 28 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor. Malatya inovasyon alanında da önemli adımlar attı. Bakanlığımızca desteklenen teknoparkın doluluk oranı yüzde 95. Şehrimiz ayrıca tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış Ar-Ge merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. İlimizdeki organize sanayi bölgelerinde 27 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu kapasiteyi daha da geliştirmek istiyoruz. İşte bunun için çok yakınlarda Malatya Birinci Organize Sanayi Bölgesine 27 milyon lira kamulaştırma bedeli verdik. Ben Malatya'da işine büyük bir şevkle asılan vatandaşlarımızı gördüm. Gözlerindeki heyecanı, Malatya'yı daha da ileri götürme azmini gördüm. Malatya'nın gelişmesi demek, bölgenin gelişmesi demek. Maalesef yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldık. Bu kapsamda; depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Dün itibariyle de her iki ilde yeni bir programı daha başlattık. Bölge ekonomisinde olası bir durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak istiyoruz. İşte bu kapsamda imalat sanayi işletmeleri, depremden zarar görmese de, KOSGEB'in İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Yani çalışan sayısına bağlı olmakla birlikte, işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB faiz desteği programından yararlanacak" şeklinde konuştu.