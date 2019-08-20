FİNANS

Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi

Bakan Varank, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafa yönelik Acil Destek Kredisi Programı hazırladıklarını bildirdi.

Esnafa KOSGEB üzerinden faizsiz kredi verileceğini belirten Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." bilgisini paylaştı.

FAİZSİZ KREDİNİN ŞARTLARI

Eminönü Yeraltı Çarşısı'ndaki su baskınından etkilenen ve bu durumunu valilik ve kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi Programı hazırlandı.

Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 100 bin lira olacak. Faizsiz kredinin vadesi, ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak. Müracaatlar, KOSGEB'in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerine yapılabilecek.

Bakan Varank, kredi müjdesini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Eminönü esnafını ziyareti sırasında telefonla arayarak iletti.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB

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