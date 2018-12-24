FİNANS

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 29 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 28 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 29 kuruş, benzinde ise 28 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 5,62 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,70 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,92 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 5,81 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 5,91 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
asgari ücret , emekli memur maaşları acıklanacak yaa ozamana kadar indirim olurr enflasyon oranını aşagıya çekmek için sonrasında ise bol bol zamlar gelir olay bu kadar basit malesef
seçime kadar doldurun depoları sonra dedikleri gibi devammmmmm
bir ay geçti anca indiriyorlar!
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