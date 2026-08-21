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Bakanlık ifşaladı: Ünlü sucuk markasında eşek ve at eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği hileli gıda listesinde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Kırklareli'de faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri’ne ait "Kocaağa Çiftliği" markalı sucuklarda at ve eşek eti (tek tırnaklı) tespit edildi. Ayrıca Mersin ve Manisa'da farklı işletmelerde de tek tırnaklı et tespit edildi.

Bakanlık ifşaladı: Ünlü sucuk markasında eşek ve at eti çıktı
Cansu Çamcı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son tağşiş ve hileli gıda listesi güncellendi. Listede, tüketicilerin sıkça tercih ettiği et ürünlerinde yapılan skandal hileler gözler önüne serildi.

Listede en çok dikkat çeken isim, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirketin "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markaları altında piyasaya sürülen ısıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk ürünlerinde at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) tespit edildi.

Farklı parti ve seri numaralarına sahip çok sayıda sucuk ürününde bu etin bulunması, gıda denetimlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.

SKANDAL SADECE SUCUKLA SINIRLI KALMADI

Bakanlığın açıkladığı listede gıda skandalının yalnızca sucukla sınırlı kalmadığı görüldü. Farklı illerdeki işletmelerde yapılan denetimlerde şu ihlaller belirlendi:

Mersin (Akdeniz): Saray Yemekçilik (Feridun İnce) firmasının kıyma kavurmasında ve Gözde Tantuni (Rahime Şengül) işletmesinin pişmiş kırmızı et tantunisinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Manisa (Merkez): Hüseyin Usta Menekşe (Tuncay Zor) işletmesinin çiğ lahmacun harcında tek tırnaklı eti bulundu.

Bakanlık ifşaladı: Ünlü sucuk markasında eşek ve at eti çıktı 1

Mersin (Toroslar): Bioclass Bitkisel Ürünler (Mehmet Emin Kaya) tarafından üretilen "Honey Palace Epimedyumlu Macun" adlı üründe ise sağlığı tehdit eden ilaç etken maddesi tespit edildi.

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan ve gıdada tağşiş yapan bu firmalara yönelik gerekli idari ve cezai işlemler uygulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri il ve ilçe bazlı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. Tüketicilerin güvendiği bilinen markalarda dahi bu tür uygunsuzlukların yaşanması üzerine, denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli hile sucuk
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