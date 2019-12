BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063727 -0,07 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120470 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,136414 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061119 -0,07 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104050 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015738 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018475 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,069565 -0,05 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021819 -0,03 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,036408 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)