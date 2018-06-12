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Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını da açıkladı. Yıldırım, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye'yi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttüklerini kaydetti.

Ülkenin meselelerini kendi meseleleri, milletin derdini kendi dertleri bildiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'yi her alanda kalkındırmaya, büyütmeye gayret ediyoruz. Ekonomide, dış politikada, eğitimde, savunma sanayiinde. Bugün ülkemiz artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini aldı. Büyük başarılar elde ettik ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur. Terörle mücadele eden bu uğurda hayatını, ülkesi, bayrağı için seve seve veren bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum."

'SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ'

Ülke topraklarına, bayrağa Ferhat gibi aşık olduklarını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yollar açıyoruz, şehirleri şehirlere bağlıyoruz, gönülleri gönüllere bağlıyoruz. Dün Sabuncubeli'nde Manisa ile İzmir arasındaki mesafeyi kısaltan iki tünel açtık. Her biri 4 bin metre. Bugün Ferhat Tüneli'ni açıyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımız Rize ile Erzurum arasında her biri 14 kilometre olan Türkiye'nin en uzun iki tünelinin açılışını yapacak. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan Türkiye'ye geldik. Bu eser sizin eserinizdir, AK Parti milletin eseridir, milletin partisidir. Sizlerle gurur duyuyoruz Amasyalılar."

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Konuşmasında şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayan Yıldırım, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Yıldırım, "Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette." dedi.

Dünyada 2008'de başlayan büyük krizi anımsatan Yıldırım, "2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

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