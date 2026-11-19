Buradaki hukuk bürolarından biri de fon soruşturması sonrası görevinden alınan Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun oğluna ait olan hukuk bürosu... Türkiye Sigorta Eski Genel Müdürü Taha Çakmak, ek ifadesinde Şahap Kavcıoğlu hakkında ağır ithamlarda bulunmuştu. Kavcıoğlu hakkında da soruşturma izni verildi.

Otoyol geçiş ücretlerinden kaynaklanan borçların icra takibiyle katlanarak tahsil edilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşanan mağduriyetlere ilişkin dikkat çeken bir örnekte, bir sürücünün 1.045 TL tutarındaki geçiş borcu için icra yoluyla 12.072 TL tahsil edildiği belirtildi.

Tartışmalar sürerken, söz konusu icra takiplerini yürüten hukuk bürolarından birinin, fon soruşturmasının ardından BDDK Başkanlığı görevinden ayrılan Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu avukat H.B.K.'ye ait olduğu öne sürüldü. H.B.K.'nin hukuk bürosunun da 1.045 TL'lik otoyol geçiş borcu karşılığında, icra masrafları ve diğer kalemlerle birlikte toplam 12.072 TL tahsil ettiği iddia edildi.

Türkiye genelinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yaşandığı öne sürülen sorunlar sürücülerin tepkisini çekiyor. Hesabında yeterli bakiye olmasına rağmen ceza aldığını söyleyenler, borcunu ödeyemeyenler ve icra takibiyle karşılaşanlar şikâyetlerini dile getiriyor. Ekim ayında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yönelik şikâyetler yüzde 311 artarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, HGS'de neler oluyor, cezalar nasıl katlanıyor ve sürücüler ne yapmalı?

HESAPTA PARA VAR AMA GEÇİŞ ÜCRETİ TAHSİL EDİLMİYOR

Sürücülerin en fazla şikâyet ettiği konuların başında, HGS hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen geçiş ücretlerinin tahsil edilmemesi geliyor.

Bazı araç sahipleri, geçiş ücretlerinin zamanında hesaplarından düşülmediğini ve aylar sonra cezalı borçlarla karşılaştıklarını öne sürüyor. Şikâyetlerde, ödemesi yapılmış borçların sistemden silinmemesi ve geçiş kayıtlarının gecikmeli görüntülenmesi de dikkat çekiyor.

Öte yandan sistemdeki aksaklıklar nedeniyle ödeme yapamadığını belirten sürücüler, gecikme cezalarının kendilerine yansıtıldığını savunuyor.

2 BİN TL'LİK BORÇ 18 BİN TL'Yİ AŞTI

Şikayetvar'a yansıyan örneklerden biri, HGS cezalarının ulaştığı tutarı gözler önüne serdi.

Bir sürücü, hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen geçiş ücretlerinin zamanında tahsil edilmediğini, yaklaşık 2 bin TL tutarındaki borcunun ceza ve diğer masraflarla 18 bin 347 TL'ye yükseldiğini ileri sürdü. Sürücü, söz konusu tutarı 22 Ekim 2026'da ödediğini belirtti.

BAKAN URALOĞLU'NDAN HGS AÇIKLAMASI

Artan şikâyetlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada sürecin Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Uraloğlu, HGS etiketlerinin eskimesi veya plakaların kirli ve deforme olması nedeniyle bazı geçişlerde tanımlama sorunları yaşanabildiğini belirtti.

Sistemde yapay zekâ destekli plaka tanıma kullanıldığını aktaran Bakan, yanlış tespitlerin bildirilmesi halinde geçmişe dönük hatalı işlemlerin iptal edildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda plaka üzerinden üçüncü kişilerin sorgulama yapmasının sınırlandırıldığını ve işlemlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeye başlandığını açıkladı.