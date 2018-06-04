Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahipleri, işçi, memur ile hemen hemen toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu kanundan kim nasıl yararlanacak?
Fırsatları kaçırmayın
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Hangi SGK borçluları faydalanacak?
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“Torba Kanun”la yapılan düzenlemelerden; 2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18/05/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan aşağıda tek tek sayılan SGK alacakları yeniden yapılandırılabilecektir.
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SSK ve Bağ-Kur sigorta prim borçları, Emekli Sandığı emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi, Genel Sağlık Sigortası primi, avukatlar, noterler, amatör sporcular ile diğer topluluk sigortası primi borçluları, Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi ile Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçları olanlar, 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 18/5/2018 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 31/7/2018 tarihine kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18/05/2018 tarihi itibarıyla tebliğ edilmekle birlikte, kesinleşmiş/kesinleşmemiş olanlar ile 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları, kapsama giren ve 18/5/2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların 18/5/2018 tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, SGK uygulama Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara (taksici, dolmuşçu…) ait sigorta primi, tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulmuş sürelere ilişkin primler, SGK tarafından, 18/5/2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.
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Kapsam dışındaki SGK borçları
5393 sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesi, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar, sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, SGK’nın kira alacakları… Torba Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır. Peki süre ne zaman bitecek?
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Süre ne zaman bitecek?
Torba Kanun uyarınca; borçluların kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31/7/2018 saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
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BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları hâlinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
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SSK borçları için 4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
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