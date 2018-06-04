FİNANS

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Torba Kanun olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Esnaf-sanatkâr, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahipleri, işçi, memur ile hemen hemen toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu kanundan kim nasıl yararlanacak?

Fırsatları kaçırmayın

1 / 7

Hangi SGK borçluları faydalanacak?

Hangi SGK borçluları faydalanacak?
2 / 7

tl-buyuk35

tl-buyuk35
“Torba Kanun”la yapılan düzenlemelerden; 2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18/05/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan aşağıda tek tek sayılan SGK alacakları yeniden yapılandırılabilecektir.
3 / 7

tl-buyuk34

tl-buyuk34
SSK ve Bağ-Kur sigorta prim borçları, Emekli Sandığı emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi, Genel Sağlık Sigortası primi, avukatlar, noterler, amatör sporcular ile diğer topluluk sigortası primi borçluları, Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi ile Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçları olanlar, 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 18/5/2018 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 31/7/2018 tarihine kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18/05/2018 tarihi itibarıyla tebliğ edilmekle birlikte, kesinleşmiş/kesinleşmemiş olanlar ile 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları, kapsama giren ve 18/5/2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların 18/5/2018 tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, SGK uygulama Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara (taksici, dolmuşçu…) ait sigorta primi, tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulmuş sürelere ilişkin primler, SGK tarafından, 18/5/2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.
4 / 7

Kapsam dışındaki SGK borçları

Kapsam dışındaki SGK borçları
5393 sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesi, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar, sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, SGK’nın kira alacakları… Torba Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır. Peki süre ne zaman bitecek?
5 / 7

Süre ne zaman bitecek?

Süre ne zaman bitecek?
Torba Kanun uyarınca; borçluların kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31/7/2018 saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
6 / 7

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları hâlinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
7 / 7

tl-buyuk29

tl-buyuk29
SSK borçları için 4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SGK borç Torba Kanun

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Şimşek ve Zeybekçi'den Fitch ve Moody's tepkisi!

Şimşek ve Zeybekçi'den Fitch ve Moody's tepkisi!

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Yerli otomobil için şirket kuruldu! Patron resmen açıklandı

Fitch’ten Türk bankalarına ilişkin skandal karar!

Fitch’ten Türk bankalarına ilişkin skandal karar!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.