FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

TESK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki dalgalanmalara yönelik olarak yeni adımlar atılacağını açıkladı. Erdoğan, Merkez Bankası'na da eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Hem iş dünyasına hem de finans piyasalarına önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmalara yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kamuda her alanda tasarruf yapacağız. Kamuda kullanılan araçları hem sayı hem nitelik olarak azaltıyoruz. Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk.

Kamuya alımlarda dikkat ediyoruz. İsraf ekonomisine değil, üretim ekonomisine geçiyoruz. Devam eden projeleri bitiriyoruz, başlamamış yatırımları gözden geçiriyoruz.

Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi. Merkez Bankası bağımsızdır o kendi kararını kendisi alır. Özel sektöre ait bankalar var bu bankalar Merkez Bankası'nın kararına göre hareket ediyor. Bakıyorsunuz ellilere varan faiz uygulaması var. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya aracı olamayız, vesile olamayız.

Bankalarımız tüm göstergeleriyle ayakta. Paranın ürkek olması finans kesimlerini ihtiyatlı davranmaya itiyor.

Faiz ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir enflasyon neticedir. Aksini söyleyen bunu bilmiyordur. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Bankalar kredi faizlerini aşırı yükselterek, kredileri kısarak yangının üzerine körükle giderse bundan herkes zararlı çıkar.

Döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Nice fırtınaları atlatıp hedeflerine yürüyen Türkiye bu dönemi de geride bırakacaktır. Bu kriz değil manipülasyondur. Bu kriz üzerimize atılmak istenen sahte bir dalgalanmanın ürünüdür. Şayet hep birlikte sağlam durursak bu dalganın üzerinden aşar yolumuza devam ederiz.

Erdoğan, Merkez Bankası'nı eleştirdi

Enflasyon MB'nin attığı bazı yanlış adımlar nedeniyle yükseliyor

Ben bugüne kadar MB'nin açıkladığı enflasyon tahminlerinin tuttuğunu görmedim

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir

Kur, faiz ve enflasyon dalgalanması istikrara kavuştukça finans kesimi daha cesur hareket etmeye başlayacaktır

Ben diyorum ki bu yüksek faizi düşürelim, çalışalım düşürelim.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildiİstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi
Okul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerine yüzde 40 zamOkul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerine yüzde 40 zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abi mümkünse konuşma bee nezaman konuşsan dolar yukarı çıkıyor
İlk önce merkez bankası bağımsızıdır de sonra merkez bankasına laf söyle. Bayağı çelişkili.
Diğer Haberler
İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

Okul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerine yüzde 40 zam

Okul kıyafeti ve kırtasiye ürünlerine yüzde 40 zam

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.