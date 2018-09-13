Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Hem iş dünyasına hem de finans piyasalarına önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmalara yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak" dedi.
Kamuda her alanda tasarruf yapacağız. Kamuda kullanılan araçları hem sayı hem nitelik olarak azaltıyoruz. Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk.
Kamuya alımlarda dikkat ediyoruz. İsraf ekonomisine değil, üretim ekonomisine geçiyoruz. Devam eden projeleri bitiriyoruz, başlamamış yatırımları gözden geçiriyoruz.
Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi. Merkez Bankası bağımsızdır o kendi kararını kendisi alır. Özel sektöre ait bankalar var bu bankalar Merkez Bankası'nın kararına göre hareket ediyor. Bakıyorsunuz ellilere varan faiz uygulaması var. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya aracı olamayız, vesile olamayız.
Bankalarımız tüm göstergeleriyle ayakta. Paranın ürkek olması finans kesimlerini ihtiyatlı davranmaya itiyor.
Faiz ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir enflasyon neticedir. Aksini söyleyen bunu bilmiyordur. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Bankalar kredi faizlerini aşırı yükselterek, kredileri kısarak yangının üzerine körükle giderse bundan herkes zararlı çıkar.
Döviz bahanesiyle sattıkları ürünlere zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Nice fırtınaları atlatıp hedeflerine yürüyen Türkiye bu dönemi de geride bırakacaktır. Bu kriz değil manipülasyondur. Bu kriz üzerimize atılmak istenen sahte bir dalgalanmanın ürünüdür. Şayet hep birlikte sağlam durursak bu dalganın üzerinden aşar yolumuza devam ederiz.
Enflasyon MB'nin attığı bazı yanlış adımlar nedeniyle yükseliyor
Ben bugüne kadar MB'nin açıkladığı enflasyon tahminlerinin tuttuğunu görmedim
Faiz sebeptir, enflasyon neticedir
Kur, faiz ve enflasyon dalgalanması istikrara kavuştukça finans kesimi daha cesur hareket etmeye başlayacaktır
Ben diyorum ki bu yüksek faizi düşürelim, çalışalım düşürelim.
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