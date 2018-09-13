Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Hem iş dünyasına hem de finans piyasalarına önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmalara yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kamuda her alanda tasarruf yapacağız. Kamuda kullanılan araçları hem sayı hem nitelik olarak azaltıyoruz. Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk.

Kamuya alımlarda dikkat ediyoruz. İsraf ekonomisine değil, üretim ekonomisine geçiyoruz. Devam eden projeleri bitiriyoruz, başlamamış yatırımları gözden geçiriyoruz.

Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi. Merkez Bankası bağımsızdır o kendi kararını kendisi alır. Özel sektöre ait bankalar var bu bankalar Merkez Bankası'nın kararına göre hareket ediyor. Bakıyorsunuz ellilere varan faiz uygulaması var. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya aracı olamayız, vesile olamayız.