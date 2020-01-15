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  4. Deloitte-Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan

Deloitte-Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı’nın sonuçlarına göre; Bulutistan yüzde 9,682’lik bir oranla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.

Deloitte-Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan

İstanbul,15 Ocak (DHA) - Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı’nın sonuçlarına göre; Bulutistan yüzde 9,682’lik bir oranla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.
Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2019 sonuçları belli oldu. Son dört yılda yüzde 9,682 büyüyen Bulutistan, gerçekleşen törende birincilik ödülünü alırken; REM People yüzde 3,868’lik büyüme ile ikinci, Teknofix de yüzde 2,822’lik büyüme ile üçüncü oldu.
Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ilk defa, programın bu yılki ortağı Facebook ortaklığında ‘Women in Tech’ ödülü de verildi. Kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazla olan şirketlerin değerlendirildiği kategoride, üst düzey yöneticisi kadın olan ve en hızlı büyüyen Paycell’e ödül verildi. Bu yılın Facebook iş birliğiyle oluşturulan bir diğer yeni kategorisi ‘Cross-Border’ ödülü ise, yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranı en az yüzde 50 olan şirketler arasından, en yüksek büyüme ve ciro başarısını gösteren şirkete verildi. Bu ödülün sahibi Teknasyon oldu.
2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği ‘Big Stars’ ödülünü de Aselsan ve Logo Yazılım aldı.
Programla ilgili olarak Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Derya Matraş şunları söyledi:
"Genç şirketlerin ve startupların büyüme yolculuklarındaki en önemli ortaklarından biri olmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi olarak, inovasyon ve teknolojiyi kutlamayı, bu alanda başarılı ve yükselişte olan şirketleri ödüllendirmeyi ve yolculuklarının başında olan daha nice şirkete ilham vermeyi hedefleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 programını desteklemekten onur duyuyoruz. Facebook olarak, Türkiye’deki her ölçekten işletmenin sınırları aşmaları ve ülkenin dört bir yanındaki kadın işletmecilerin güçlenmeleri için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, ‘Cross-Border’ ve ‘Women in Tech’ özel ödüllerini sunuyor olmak bizim için oldukça değerli. Bu yılın en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirketinin, Türkiye'de aynı alanda faaliyet gösteren yüzlerce diğer şirkete ilham olacağını umuyoruz."
Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında,“Farklılıklar, çeşitlilikler ve yenilikler bir araya geldikçe ortaya yeni bir DNA çıkıyor ve eşsiz yaşam döngüsü devam ediyor. Kurumsal dünyada da bu böyle; sizin gibi teknoloji şirketleri, yeninin peşinden giderek farklı genetik şifreleri buluşturuyor. Bu da toplumu dönüştüren, koşullara adapte eden ve geliştiren yeni şifreler ortaya çıkarıyor. Bu anlamda FAST 50 şirketlerini, kurumsal dünyanın evrimcileri olarak görüyor ve sadece iş dünyasını değil, dünyayı geliştirdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” (Tablo)

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