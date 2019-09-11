Denizbank üst yönetiminde istifa

Denizbank'ta Ekonomik Araştırmalar, Strateji ve Program Yönetim Ofisi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Saruhan Özel'in istifa ettiği bildirildi.

İstifa ilgili Denizbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızda Ekonomik Araştırmalar, Strateji ve Program Yönetim Ofisi Grubu Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapan Mustafa Saruhan Özel 10.09.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır."

SARUHAN ÖZEL KİMDİR?

1967 doğumlu olan ÖZEL, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme alanında Lisans, 1991 yılında Virginia Tech Üniversitesi'nde Finans alanında MBA ve 1993 yılında Virginia Tech Üniversitesi'nde Ekonomi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Virginia Tech Üniversitesi'nde Ekonomi alanında Doktora yapmıştır. Kariyerine 1996 yılında Körfezbank'ta Hazine ve Fon Yönetimi Bölümü’nde Ekonomist olarak başlayan M. Saruhan ÖZEL, 1997-2010 yılları arasında DenizBank A.Ş. Ekonomik Araştırma, Strateji ve Program Yönetimi Ofisi Bölümü’nde Baş Ekonomist görevini üstlenmiş olup, 2011’den itibaren DenizBank A.Ş.’de Ekonomik Araştırma, Strateji ve Program Yönetim Ofisi Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

