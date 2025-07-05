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"Arkadaş yurt dışından viski ve çikolata getirdi" dedi içinden 110 bin euro çıktı! Mehmet Emin Tüter'in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu

Devam eden yolsuzluk operasyonları sırasında gözaltına alınan Antalya Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Tüter'in dün polis ekipleri tarafından kaydedilen görüntüleri gündem oldu! Polis baskını sırasında çantanın içerisindekiler sorulunca "Yurt dışından arkadaş viski ve baklava getirdi" diyen Mehmet Emin Tüter, kutudan çıkan paralar sonrası "Bu ne ya?" dedi...

"Arkadaş yurt dışından viski ve çikolata getirdi" dedi içinden 110 bin euro çıktı! Mehmet Emin Tüter'in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu

Söz konusu görüntüler sonrası AK Partili yöneticileri, genel başkan yardımcıları sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşarak CHP’li ismin o anlarına dikkat çekti. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Tüter’in gözaltında olduğu ifade edildi!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

"Arkadaş yurt dışından viski ve çikolata getirdi" dedi içinden 110 bin euro çıktı! Mehmet Emin Tüter in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu 1

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı.

Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla Mehmet Engin Tüter'in makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.

"Arkadaş yurt dışından viski ve çikolata getirdi" dedi içinden 110 bin euro çıktı! Mehmet Emin Tüter in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu 2

Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, Mehmet Engin Tüter'in "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. Mehmet Engin Tüter de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.

Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Engin Tüter'e gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere Mehmet Engin Tüter, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor.

"Arkadaş yurt dışından viski ve çikolata getirdi" dedi içinden 110 bin euro çıktı! Mehmet Emin Tüter in rüşvet görüntüleri çok konuşuldu 3

Görüntülerde, Mehmet Engin Tüter'in açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan Mehmet Engin Tüter'in, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat CHP
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iki video arasında dövme farkı var birinde adam dövmeli diğerinde dövmesi yok.yemiyor millet boşuna uğraşmayın önce fetocu dediğin melihi yargıla.
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