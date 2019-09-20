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Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Doğan Holding, 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne döndü. Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Doğan Holding yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.

Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, D Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluşuna ilişkin izin almak üzere bugün BDDK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulması planlanan D Yatırım Bankası AŞ'de, Doğan Holding'in kurucu ortak sıfatıyla 149 milyon 998 bin 636 TL tutarında sermaye payına sahip olacağı bildirildi.

KAYNAK:AA

Doğan Holding bankacılığa geri mi dönüyor?Doğan Holding bankacılığa geri mi dönüyor?


MEDYA SEKTÖRÜNDEN DE ÇIKMIŞTI

Doğan Holding, geçtiğimiz yıl aralarında Hürriyet, Kanal D, Cnn TÜRK gibi markaların bulunduğu medya sektöründeki şirketlerini Demirören Holding'e satmıştı. Doğan Holding şu anda enerji, gayrimenkul ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Doğan Holding 1994 yılında Dışbank'ı satın almış, 11 yıl sonra Fortis Bank'a satmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ yatırım bankası BDDK

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