DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin sadece su ile ilgili işleri değil, aynı zamanda kara yolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu çerçevede bugüne kadar toplam 930 kilometre kara yolu, 441 köprü ve viyadüğün tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Pakdemirli, bu yatırımlardan Artvin'in de fazlasıyla nasibini aldığına işaret ederek, "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Artvin'e yapılan ve yapımı süren DSİ ulaşım yatırımları şöyle sıralandı:

"Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 kilometrelik Borçka-Artvin kara yolu, 6,742 kilometrelik Borçka-Murgul kara yolu inşaatı tamamlandı. 16,499 kilometre de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 kilometrelik 12 tünel ve 1,042 kilometrelik 10 köprü ve viyadük tamamlandı. Muratlı Barajı inşaatı sırasında 16,716 kilometrelik Borçka-Muratlı kara yolu ve 416 metrelik 2 tünel ile 302 metrelik 3 köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı.