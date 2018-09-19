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Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

E-ticaret devi Amazon bugünden itibaren resmen Türkiye pazarına girdi. Amazon.com.tr adresine girenler uzunca bir mesajla karşılaşıyor ve alışveriş yapabiliyor.

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, "Amazon olarak amacımız, müşterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her şeyi, cazip fiyatlarla sunan, dünya üzerindeki en müşteri odaklı şirket olmak" ifadesini kullanarak şunları söyledi:

"Amazon.com’un kurulduğu 1995 yılından bu yana, Türkiye’deki yüz binlerce müşterimiz, dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarından milyonlarca ürün sipariş etti. Bugün, Türkiye’deki müşterilerimize, binden fazla yerli satıcımız ile beraber milyonlarca ürünü sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Türkiye’deki faaliyetlerimizi geliştireceğiz. Bu sayede, Türkiye’deki müşterilerimizin güvenini kazanmayı hedefliyoruz."

amazon

"TÜRKİYE'DEKİ İŞLETMELER, ÜRÜNLERİNİ KOLAYLIKLA MÜŞTERİLERE SATABİLECEK"

Amazon'dan yapılan açıklamada, "Amazon, Türkiye’deki müşterilerine, Türk ve dünya markalarından birçok ürünü cazip fiyat avantajları ile sunuyor. Amazon’un lansmana özel fırsatları arasında Paşabahçe Midas Çay Seti, Samsung Galaxy J7, Fitbit Alta HR, Regal LED TV gibi birçok farklı ürün ve daha fazlası yer alıyor. Türkiye’deki müşteriler bu fırsatları Amazon.com.tr’nin fırsatlar sayfasında bulabilecekler. Amazon, KOBİ’lere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere bu zamana kadar milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Amazon.com.tr’nin açılması ile birlikte Türkiye’deki işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, fiyatlandırma bilgileri, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor." denildi.

"İŞLERİ BÜYÜTME FIRSATI"

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir konuyla ilgili, "E-ticaret sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmelerle aynı düzeyde çalışma imkanına sahip olurken, işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. Biz de Amazon olarak, satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz" dedi.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Açıklamaya göre, 2017 yılında, dünya genelinde 20.000’den fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin Amazon’da ulaştığı ciro ise 1 milyon doları aştı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Amazon e-ticaret Jeff Bezos

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