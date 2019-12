Dünyanın en prestijli yatırım ve proje ödülü Türkiye’nin

Kuşadası’nda faaliyet gösteren İlktaş İnşaat’ın Natur Port Projesi sayesinde dünyanın en prestijli yatırım ödülü Türkiye’nin oldu. Dünyadaki 123 ülkeden 1900 projenin katıldığı yarışmada Kuşadası’nda gerçekleştirilen proje 3 dalda birinci seçildi.

İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen 2019-2020 International Property Awards da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Kuşadası’ndan bir proje kendi kategorisinde Türkiye, Avrupa ve dünyanın en iyisi seçilerek Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. 123 ülkeden 1900 projenin katıldığı yarışmada 82 jüri üyesinin seçimi ile birinci seçilen Natur Port Villa projesi, Best Residential Development Turkey 2019-2020 (5 yıldız), Best Residential Development Europe 2019-2020 ve Best International Residential Development 2019-2020 ödüllerine layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul profesyonellerine açık olan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri, sektörün Oscar Ödülleri olarak tanımlanıyor. Uluslararası Gayrimenkul Yatırımları Ödülünü kazanan proje dünyaca ünlü bir mükemmellik rozetini de takmış oluyor.