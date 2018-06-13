FİNANS

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 325 lira arasında artış getirecek.

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ilk 6 aylık enflasyon belirlerken, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminler yüzde 7.27'lik orana işaret ediyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın önceki gün açıklanan anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Takvim'de yer alan habere göre, halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk veriye göre 59,78 lira artışla 995,38 liraya yükselecek. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse, bu maaş 68,01 lira artışla bin 3 lira 61 kuruşa ulaşacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk 5 aylık enflasyona göre 286,35 lira artışla 4 bin 767 lira 61 kuruşa çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse bu maaş 325,78 lira artışla 4 bin 807 lira 4 kuruşa yükselecek.

emekli

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladıBinali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
En fazla ihracat yapan firmalar açıklandıEn fazla ihracat yapan firmalar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli emekli zammı enflasyon skk Bağ-Kur

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Uzmanlardan yola çıkacaklara çok önemli uyarı

Uzmanlardan yola çıkacaklara çok önemli uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı

En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı

Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu

Maliye Bakanı Ağbal: Yeniden yapılandırma için 1 milyon 6 bin kişi başvurdu

Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.