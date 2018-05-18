ePttAVM.com 6. Yaşına 3 Kat Büyüyerek Giriyor

2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyondan fazla ürün ve 5 binden fazla tedarikçisi ile bir önceki yıla göre 3 katın üzerinde büyüyen ePttAVM.com’da günlük gerçekleşen başarılı işlem sayısı 20.000’den fazla oldu. Satışın yoğunlaştığı saatlerde saniyede işlem hacmi 90 TL olan Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com’da bir önceki yıldan bugüne kadar 250 ton kuruyemiş satışı, yaklaşık 300.000 gram altın satışı, 350 bin küçük ev aleti satışı ve 2,5 milyon HGS yüklemesi gerçekleşti.

Türkiye’nin e-İhracat Platformu

20’den fazla ülke ile e-ihracat anlaşması imzalayan ePttAVM.com, 1 Ocak 2018 tarihinde Katar Postası ile turkishsouq.qa projesini hayata geçirerek bir ilke imza attı. Anlaşmanın imzalandığı tarih itibariyle Katarlı vatandaşlar www.turkishsouq.qa sitesi üzerinden Türkiye'deki birçok KOBİ'nin ve ulusal markanın ürünlerine tek tıkla ulaşabilirken, kredi kartı ile ödemelerini yaparak iki ülkenin posta teşkilatı güvencesinde alışveriş gerçekleştirebiliyor. Proje ile Türk KOBİ'leri de ürünlerini kolaylıkla yurt dışına ihraç etme fırsatı yakaladı.