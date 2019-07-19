FED Başkanı Williams'dan 'faiz' indirimi açıklaması

Merkez Bankası Araştırma Derneği'nin toplantısında konuşan Williams, ABD Merkez Bankası'nın (FED), faizlerin düşük ve ekonomik büyümenin yavaşladığı zamanlarda "bir felaketten" kaçınmak için önleyici tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

"EKONOMİK YAVAŞLAMAYA KARŞI BİR 'SİGORTA' OLACAK"



Williams, Fed'in elinde birçok olanak varken, ekonomik sorunların daha ilk belirtilerinde hızlıca harekete geçerek faizleri indirmesinin yerinde olacağını vurguladı.

Williams'ın konuşmasından birkaç saat önce bir açıklama yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullar da, faiz indirimini desteklediğini söyledi ve böyle bir adımın ekonomik yavaşlamaya karşı bir "sigorta" olacağını vurguladı.

'ERKEN ADIM ATMA' AÇIKLAMASI



Williams konuşmasında ayrıca, çok düşük olan enflasyon ile mücadele etmek için politika yapıcıların erkenden ekonomiye teşvik vermeleri gerektiğini söyledi.

Williams, yaptığı araştırmanın kendisine, faizler ve enflasyonun düşük olduğu ortamda politika yapıcıların harekete geçmek için potansiyel ekonomik problemlerin gerçekleşmesini bekleyemeyeceklerini öğrettiğini vurguladı.