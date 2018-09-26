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İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabiliyor.

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak geleceği istihdamla şekillendirmeye, gençleri ve işverenleri teşviklerle desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikroişlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabiliyor. Ayrıca, program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanarak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek."
İşverenlere net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek

Selçuk, genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "İşe İlk Adım Projesi" ile de üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıp onların istihdam edilmelerini sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen 'İşe İlk Adım Projesi' kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerimiz 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alınarak, mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek sağlayacaklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız." AA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Emeklilikte yaşa takılanları düşünen yok.Yıllarca emek vermiş , vergimizi ödemişiz ama hâlâ emekli olamıyoruz. Türkiye de maalesef Suriye lilerin değeti daha fazla.
Beni meslek sahibi et gençlerden hiç bişey olmaz hele bu zamanda onların aklı başka yerde
şaka gibi men çalışmışım 25 yıl hakım olan emekliliği gasb etmiş devlet bir baltaya bile sap olamıyana maaş vericek Allahtan korkun az ya
iyi güzel de bunları profesyonel olarak verecek hoca var mı
Hangi Parayla Ödenecek.
İddia, altılı ganyan, şans topu konularında eğitim verirseniz gençlerin daha çok işine yarar. O kadar eğitime gerek yok. Haftada dört banko maç üç tek verirseniz işsizlik çözülür.
Su kanunlardan nasil faydalanacagimi hicbizaman anlayamayacagim
ülke baya gelişmiş vergiyi yükselt cep harçlığı ver aha adelet
ben iş başında eğitim programından işe girdim 3 ay sigortamı yapmadın işkur !!
Ulan typ kapsamındaki güvenliklere bile o kadar vermiyorlar.Üstelik adamlar sezonluk çalışıyor sürekli de değil.Ama sorsan üzerilerinde bir sürü sorumluluk var.Maaşa gelince gıdım gıdım.Bunların nasıl bir adalet anlayışı var anlamış değilim.Allah hepimize sabır versin vatandaşlar olarak.
18 yaşında üniversite mezunu olan varmı?
çalışan o kadar kazanmıyor
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