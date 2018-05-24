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İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi! Ekonomide neler yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi açıklayarak müjdeleri peş peşe verdi. Erdoğan 'Polis, hemşire, öğretmen ve diğer idari personellerin emeklilik göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi! Ekonomide neler yapılacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi açıklayarak müjdeleri peş peşe verdi. Erdoğan 'Polis, hemşire, öğretmen ve diğer idari personellerin emeklilik göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.

Ekonomide neler yapılacak?

Beyannamede "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında yer alan bölümde neler yapılacağına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.

Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek.

Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek.

Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak.

Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
akparti seçim beyannamesi ekonomi

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