İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında, trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda sona yaklaşıldı.

İzmir'de Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça ve Dikili'deki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla, 15 Şubat 2017'de ihalesi yapılan Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi, yüzde 90 oranında tamamlandı.

56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre ve 6 şeritli olarak yapılan yol üzerinde, 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi.

Yol üzerinde 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfez de bulunuyor.

Halen peyzaj ve bazı bölümlerinde üst yapı işlemlerinin devam ettiği otoyolun yıl sonuna yetiştirilmesi için 2 bin 500 işçi ve 750 iş makinasıyla çalışmalar devam ediyor.

AK Parti'nin İzmir için açıkladığı "35 İzmir 35 Proje" vaatleri arasında yer alan ve Yap İşlet Devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu'nda Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.