FİNANS

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

İzmir'in kuzey aksında, trafik sorununu önemli ölçüde çözecek olan 96 kilometrelik Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, bu yıl sonu tamamlanacak. Otoyol güzergahında yapılan kurtarma kazısıyla koruma altına alınan Neonteikhos Antik Kenti'ne ait antik yol ve sandık mezarlar, yolun tamamlanmasının ardından çelik üst geçit köprüsü üzerinde sergilenecek.

İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında, trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda sona yaklaşıldı.

İzmir'de Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça ve Dikili'deki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla, 15 Şubat 2017'de ihalesi yapılan Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi, yüzde 90 oranında tamamlandı.

56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre ve 6 şeritli olarak yapılan yol üzerinde, 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi.

Yol üzerinde 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfez de bulunuyor.

Halen peyzaj ve bazı bölümlerinde üst yapı işlemlerinin devam ettiği otoyolun yıl sonuna yetiştirilmesi için 2 bin 500 işçi ve 750 iş makinasıyla çalışmalar devam ediyor.

AK Parti'nin İzmir için açıkladığı "35 İzmir 35 Proje" vaatleri arasında yer alan ve Yap İşlet Devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu'nda Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.

Güzergahın Koyundere Kavşağı ile Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada kat edilebilecek.

Otoyolun, yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı'nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.

ANTİK YOL İÇİN KURTARMA KAZISI

Öte yandan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu güzergahındaki Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti'ne giden kral yolu ve toplam 432 antik mezarın kurtarılması için de çalışma yürütüldü.

İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde 2017 yılında başlayan ve 1670 arkeoloğun görev aldığı çalışmalarda, antik yoldaki taşlar ile sanduka ve podyum mezarlar için kurtarma kazısı yapıldı.

Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle antik yol ve mezarların yerlerinde sergilenmesi için çelik köprü projelendirildi.

Yapımı süren köprünün tamamlanmasının ardından antik yol ve diğer kalıntılar, altından otoyolun geçtiği Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü üzerinde orijinaline uygun şekilde sergilenecek.

KAYNAK:AA

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Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu izmir

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