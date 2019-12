İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

İzmir’den doğup Türkiye geneline yayılan nakışçılık sektörü, giderek kan kaybediyor. İzmir Nakış Sanayicileri Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Muin Altın, sektör olarak modanın durgunluğundan olumsuz etkilendiklerini, kalifiye eleman bulamayarak birçok firmanın kepenk kapattığını söyledi.

İlk üretimine İzmir’de başlanan nakış sektörü, bugünlerde can çekişiyor. Tişörtten çoraba, ayakkabıdan daha birçok ürüne kadar hemen hemen tekstilin her alanında kullanılan nakış sanayiciliği, son yıllarda giderek kan kaybediyor. Konfeksiyon sektörüne uzun yıllar katkı sağlayan nakışçılar, eski günleri adeta mumla ararken, büyük küçük birçok firma küçülmeye gitmesinin yanı sıra bir bir kepenk kapatıyor.

İzmir Nakış Sanayicileri Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Muin Altın, 2018’de büyük durgunluk yaşadıklarını yeni yeni sektörün hareketlilik kazandığını söyleyerek, önceden 130 firmanın nakış alanında faaliyet gösterdiğini, şu an ise 60 firmanın faaliyetine devam ettiğini açıkladı. Nakışçılığın tekstil ve konfeksiyonun birçok alanında kullanıldığını belirten Başkan Muin Altın, "Nakış bir moda olduğu için her sene olmayabiliyor; baskı giriyor, aksesuarlar giriyor. Değişik şeylerle üretim devam ediyor. Türkiye’de İzmir’de de aynı şekilde. Biz de bu modanın durgunluğundan etkilendik, sektör olarak etkilendik. Dolayısıyla sektör kan kaybetti; ayakta kalan firmalarımız oldu, kalamayanlar oldu. Taşınan ve kapanan firmalarımızda oldu" dedi.