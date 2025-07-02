Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu 'Kırmızı et tüketimi' vurgusu

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk olmadığı, güvenle tüketilebileceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: