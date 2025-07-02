FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu 'Kırmızı et tüketimi' vurgusu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bakanlığın açıklamasında gıda arz güvenliğinin etkilenmeyeceğine vurgu yapıldı.

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu 'Kırmızı et tüketimi' vurgusu
Hande Dağ

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk olmadığı, güvenle tüketilebileceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu Kırmızı et tüketimi vurgusu 1

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu Kırmızı et tüketimi vurgusu 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlarBirçok kalemde artış! Benzin, sigara, alkol... Hepsine zam geliyor! İşte rakamlar
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 5,1 oranında artış Otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 5,1 oranında artış

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan pazarı gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

'Sondu! Artık gram altın...' Hedef fiyatı açıkladı! 'Bu rakamın altını görürse alım fırsatı'

'Sondu! Artık gram altın...' Hedef fiyatı açıkladı! 'Bu rakamın altını görürse alım fırsatı'

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.