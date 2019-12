Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 114,788871 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063251 -1,61 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,814522 -0,47 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032334 -0,21 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,723135 -0,18 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,161602 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031678 -0,28 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107537 -0,15 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007386 -0,11 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,035026 -0,09 HSBC Portföy Değ. Fon 101,291780 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,511187 -0,10 HSBC Portföy Altın Fonu 2,479894 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)