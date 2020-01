Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,019377 -0,06 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,545103 -0,05 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064365 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027876 -0,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023282 -0,54 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016984 -0,40 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060526 -0,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032443 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071580 -0,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029592 -0,22 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082670 -0,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045832 -0,09 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040673 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024888 -0,10 Aura Portföy Değ. Fon 0,680383 -0,05 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,072468 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,283142 -0,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040928 -0,27 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,214693 -0,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,494841 -0,12 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,329834 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,906909 -0,70 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,986930 -0,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043096 -0,32 İş Portföy Altın Fonu 0,033543 -0,32 HSBC Portföy Altın Fonu 2,595771 -0,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)