Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,256835 -1,34 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063504 -1,27 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,935598 -1,11 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044269 -1,09 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,720861 -1,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027104 -3,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022679 -2,59 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016004 -2,42 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032091 -1,15 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059878 -1,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045200 -1,13 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040205 -0,99 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083283 -0,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082134 -0,77 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071419 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,059641 -1,09 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080227 -1,04 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,398121 -0,45 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024870 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,256183 -3,15 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,189662 -3,14 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040095 -3,12 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,296935 -1,30 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023349 -1,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,144847 -3,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042077 -3,59 TEB Portföy Altın Fonu 0,071375 -3,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,036429 -3,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,536536 -3,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)