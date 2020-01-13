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  4. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,300613 -0,20 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 564,513857 -0,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,111984 -0,11 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068898 -0,05 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063472 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015876 -0,80 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059799 -0,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032050 -0,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022670 -0,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,642823 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071031 -0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,011712 -0,44 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081827 -0,37 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045075 -0,28 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066292 -0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232474 -0,67 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,056921 -0,26 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,168043 -0,12 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,028883 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,253120 -0,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040009 -0,21 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,187166 -0,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,294806 -0,09 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,463967 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,526962 -0,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041966 -0,26 TEB Portföy Altın Fonu 0,071187 -0,26 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028996 -0,26 Deniz Port. Altın Fonu 0,036336 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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