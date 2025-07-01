İmzalar atıldı! Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu resmen bünyesine kattı

Baykar İtalya’nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in satın alma sürecini bugün İtalya’da düzenlenen imza töreniyle resmen tamamladı. İtalya İşletmeler ve 'Made in Italy' Bakanlığı’nın 27 Aralık 2024’te verdiği onayla başlayan süreç, İtalya Başbakanlık Ofisi’nin 'Golden Power' düzenlemesi kapsamında verdiği onayla tamamlandı. İtalya’da düzenlenen törene İtalya İşletmeler ve “Made in Italy” Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace’ten sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı.

STRATEJİK BİR VARLIĞI KORUYORUZ

İmza töreninde konuşan İtalya İşletmeler ve 'Made in Italy' Bakanı Adolfo Urso, "Bu operasyon ülkemizin stratejik bir sanayi varlığını koruma altına alıyor ve İtalyan havacılık-uzay sektörünün yeniden canlanmasının temelini atıyoruz. Oluşturulan sağlam endüstriyel plan sayesinde Piaggio Aerospace, yeni yatırımlar ve yerel uzmanlığın güçlendirilmesiyle sektörde yeniden lider bir konuma yükselecek. Bu süreç devletin olağanüstü yönetim ve Golden Power araçlarıyla endüstriyel egemenliği koruyabildiğini ve kaliteli uluslararası yatırımları ülkemize çekebildiğini göstermiştir" dedi.

'KÖKLÜ GELENEĞE CESUR VİZYON'

Törende bir konuşma yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, "Hedefimiz Piaggio Aerospace’i şirketin köklü geleneğinden güç alan cesur bir vizyonla yeniden canlandırmak. Şirketi zor zamanlarda ayakta tutan yetkin ve fedakâr çalışanlarına derin saygı duyuyoruz. Yeni fırsatlar oluşturmak, inovasyonu güçlendirmek ve müreffeh bir gelecek sağlamak için birlikte çalışacağız"diye konuştu.

'HEDEFİMİZ BU TARİHİ MARKAYI YENİDEN CANLANDIRMAK'

Anlaşma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise İtalya’da başlayan yeni süreci ile ilgili olarak, "Piaggio Aerospace gibi İtalya’nın inovasyon ve mühendislik mükemmeliyeti sembolü bir şirketin geleceğinden sorumlu olmaktan büyük onur duyuyoruz. Hedefimiz sivil havacılık kabiliyetlerine yatırım yaparak P.180 Avanti EVO üretimini artırmak, şirketin Avrupa’da uçak ve motor bakımında mükemmeliyet merkezi rolünü güçlendirmek ve bu tarihi markayı yeniden canlandırmak. Uzun vadeli büyüme, yüksek nitelikli istihdam ve Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi iş birliğinin daha da derinleşmesi için kararlıyız. Piaggio Aerospace sadece mühendislik alanında yüzyıllık bir mükemmeliyet hikâyesini temsil etmiyor. Bu satın almayı bir iş kararının ötesinde İtalyan havacılık tasarımı ve üretimine yeni bir soluk kazandırma fırsatı olarak görüyoruz. Piaggio’nun eşsiz kimliğini koruyarak inovasyon, güvenlik ve küresel pazarların taleplerini karşılayacak yeni bir performans ruhuyla güçlendireceğiz" dedi.

ORTAK GELECEK VİZYONU

Bu satın alma Baykar’ın Leonardo ile yürüttüğü insansız hava aracı geliştirme ortaklığı başta olmak üzere Türkiye ile İtalya arasındaki daha geniş sanayi iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Baykar yeni dönemde Piaggio Aerospace için kapsamlı bir endüstriyel plan hazırlayarak şirketi istikrara kavuşturmayı ve büyümek için gerekli stratejik yatırımları yapmayı hedefliyor.

AVRUPA’DA STRATEJİK ÜRETİM ÜSSÜ

Gelişim planının temel hedefleri arasında efsanevi P.180 Avanti EVO uçaklarının yenilenen teknolojik kabiliyetleriyle küresel pazara yeniden sunulması yer alıyor. Ayrıca Baykar’ın Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA’larına yönelik küresel pazar talebini karşılaması için Piaggio tesislerinde üretim yapılması ve uçak ile motor bakımında Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi kurulması hedefleniyor. Böylece Piaggio Aerospace’in tarihi mirasının korunması ve şirketin Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır