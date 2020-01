Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063334 -0,22 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,521325 -0,16 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057276 -0,15 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038397 -0,15 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044223 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015575 -1,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022589 -0,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027048 -0,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031994 -0,17 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,639366 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039962 -0,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082930 -0,43 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044915 -0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,054747 -0,21 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080111 -0,14 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031697 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023280 -0,23 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,250500 -0,21 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039927 -0,20 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,078045 -0,20 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,184894 -0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,201912 -0,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,198440 -0,24 İş Portföy Altın Fonu 0,032595 -0,23 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041869 -0,23 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024771 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)