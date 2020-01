Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,837890 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015600 -0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022595 -0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025880 -0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067124 -0,79 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029510 -0,78 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076454 -0,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121182 -0,64 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,261744 -0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,254356 -0,51 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,966170 -0,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,249747 -0,28 HSBC Portföy Değ. Fon 105,747654 -0,27 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050947 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,786599 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)