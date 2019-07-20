Kocaeli'nde günde 1561 araç üretildi

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

1561 ARAÇ ÜRETİLDİ



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında Kocaeli'de 108 bin 346 otomobil, 143 bin 877 kamyonet, 27 bin 851 minibüs, 525 midibüs, 326 küçük kamyon ve 183 otobüs olmak üzere 281 bin 108 araç üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1561 araç üretilmiş oldu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk gelen 252 bin 126'sı ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

LİDERLİĞİ KAPTIRMADI



Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.