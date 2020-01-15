FİNANS
  4. Konut satışları 2019'da yüzde 1.9 düştü, kredili satışlar yüzde 20.1 arttı (2)

Konut satışları 2019'da yüzde 1.9 düştü, kredili satışlar yüzde 20.1 arttı (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24.7 düzeyine çıktı. Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 512 bin, ikinci el konut satışı ise 837 bin adet olarak gerçekleşti ve böylece ilk el konut satış oranı yüzde 37.9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62.1 oldu.
Konut satışlarında 2019 yılında, İstanbul 238 bin konut satışı ve yüzde 17.6 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 bin konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 79 bin konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 185 konut ile Ardahan'da oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 47.7 artarak 202 bin adete çıktı. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 603.4 artarak 50 bin adete yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24.9 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları Aralık ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 152 bin adete çıktı.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.0 artarak 75 bin adete çıktı ve toplam konut satışları içinde payı yüzde 37.4 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 89 artarak, 127 bin adete yükseldi.
Yabancılara yapılan konut satışları yılında yüzde 14.7 arttı ve ilk sırayı 21 bin konut ile İstanbul, ikinci sırayı 9 bin konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 3 bin konut satışı ile Ankara ve 2 bin konut satışı ile Bursa izledi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 5 bin adete çıktı. Irak vatandaşları 2019 yılında Türkiye'den 7 596 konut satın aldı. Irak'ı 5 423 konut ile İran, 2 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 191 konut ile Afganistan izledi. Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.
Türkiye genelinde 2019 yılında, erkekler yüzde 57.5 pay ile 775 bin 653, kadınlar yüzde 31.2 pay ile 420 bin 276 konut sahibi olurken, yüzde 1.8 pay ile 24 bin 141 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. (Grafik - Tablo)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Engelli işçiye mobbing Yargıtay'dan döndü Engelli işçiye mobbing Yargıtay'dan döndü
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi

(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi

Borsa’da tarihi rekor

Borsa’da tarihi rekor

Enerji Bakanı açıkladı! Hidrojen girişi en geç 2021 sonunda olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

İstiridye mantar üretimine hobi olarak başladı, siparişlere yetişemez oldu

Evinin bodrum katında başladı! Siparişlere yetişemiyor

Engelli işçiye mobbing Yargıtay'dan döndü

Engelli işçiye mobbing Yargıtay'dan döndü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.