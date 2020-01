Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi

Avrupa ve Arap ülkeleriyle yapmış oldukları anlaşmaların olduğunu söyleyen Atay, “Şirketimiz olarak şöyle bir adım attık. Günde en az 5 bin odalı bir kruvaziyer gemisini Kanal İstanbul projesinden geçirerek belli noktalarda mola verdirterek bu kaliteli ve zengin müşteri potansiyelimizi belli noktalarda yemek molası, fotoğraf çekilme molası verdirerek belli rotasyonlar çizdirteceğiz” dedi.

Kanal İstanbul’un genişliğinin 140 veya 145 metre olacak olduğunu vurgulayan Atay, “Dolayısıyla kruvaziyer gemilerinin genişliğini bilmek zorundayız. Her kruvaziyer gemisinin genişliği birbiriyle aynı değil. Projemizin genişliğine yatkın olan bazı kruvaziyer gemileri boğazdan geçecek. Bununla birlikte her yıl ekonomimize büyük katkılar sağlamış olacak. Benim bazı almış olduğum notlar var. Şimdi kanalın uzunluğu 40-45 kilometre olacak. Bu gemilerin içerisinde her ülkenin vatandaşları yer almış olacak. Bununla birlikte gemilerin içerisinde eğlence, kütüphane bazı aktiviteler yer alacak. Türkiye’nin reklamı açısından derya denizi haline gelmiş olacak” şeklinde konuştu.