Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Konfederasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yalçın, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını vurguladı. Toplu sözleşme müzakerelerinin tamamına Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağladığını belirten Yalçın, “Süreci bire bir takip ederek, olumlu sonuçlandırma noktasında ellimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Müzakere masasını sonuna kadar kullanabilmeyi önemsedik. Bu kapsamda, kamu işveren heyeti başkanından süre uzatımını bizzat yazılı olarak ben ilettim. Hizmet kolu ile genel tekliflerin tamamı masada görüşülemedi. Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı. Bunu gördüğümüz için süre uzatımı istedik. Hiçbir sendikamızla gelinen nokta itibarıyla uyuşmazlık görüşmesi yapılmadı” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞ GİBİ TUTANAK TUTULDU’

Konfederasyona ve 11 sendikaya toplantı tutanağı imzalama fırsatı sunulmadan tespit tutanağının tebliğ edildiğini belirten Yalçın, müzakere süreci sonunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün revize edilerek uzlaşmaya konu olmasına rağmen hiç uzlaşılmamış gibi bir çerçeve çizildiğini belirtti. Yalçın, "Masada ‘anlaştık' dediğimiz konu, masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördü. Memur-Sen ve yetkili sendikalarca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümünün kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutuldu” ifadelerini kullandı.