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Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hakem Kurulu'nda itirazlarımızı ifade edeceğiz" dedi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Konfederasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yalçın, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını vurguladı. Toplu sözleşme müzakerelerinin tamamına Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağladığını belirten Yalçın, “Süreci bire bir takip ederek, olumlu sonuçlandırma noktasında ellimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Müzakere masasını sonuna kadar kullanabilmeyi önemsedik. Bu kapsamda, kamu işveren heyeti başkanından süre uzatımını bizzat yazılı olarak ben ilettim. Hizmet kolu ile genel tekliflerin tamamı masada görüşülemedi. Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı. Bunu gördüğümüz için süre uzatımı istedik. Hiçbir sendikamızla gelinen nokta itibarıyla uyuşmazlık görüşmesi yapılmadı” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞ GİBİ TUTANAK TUTULDU’

Konfederasyona ve 11 sendikaya toplantı tutanağı imzalama fırsatı sunulmadan tespit tutanağının tebliğ edildiğini belirten Yalçın, müzakere süreci sonunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün revize edilerek uzlaşmaya konu olmasına rağmen hiç uzlaşılmamış gibi bir çerçeve çizildiğini belirtti. Yalçın, "Masada ‘anlaştık' dediğimiz konu, masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördü. Memur-Sen ve yetkili sendikalarca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümünün kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutuldu” ifadelerini kullandı.

‘20 PUANLA BU SÖZLEŞME TAMAMLANIR DİYE ÖNGÖRDÜK’

Yalçın, tespit tutanağının, tebliğ yapılma şekli ve içeriğiyle uzlaşma temelli toplu sözleşmeyle uyumlu olmadığını belirterek, tutanağın Memur-Sen ve sendikalar tarafından şerhli olarak tebellüğ edildiğini açıkladı. Yalçın, zam tekliflerini, kamuoyuna açıkladıkları rakamın üzerine çıkarmadıklarına vurgu yaparak, “Toplamda ‘20 puanla bu sözleşme tamamlanır’ diye öngördük. Genel Başkanlarımızla, teknik ekibimizle sonuna kadar masadaydık. Çünkü masa, bizim için en önemli kazanım üretme mekanizmasıdır. 4 toplu sözleşmeyi yürütmüş bir Konfederasyon olarak şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik ve masanın kazanım üretme kapasitesini bildiğimiz için masayı her zaman birinci derecede önemsedik." dedi.

HAKEM KURULUNDA İTİRAZLARIMIZI İFADE EDECEĞİZ’

Bundan önceki toplu sözleşmelerde masa marifetiyle götürdükleri her 100 teklifin 40'ını kazanıma dönüştürmeyi başardıklarını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Onun için masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız, kamu görevlilerinin haklı beklentilerine cevap üretmek, kazanım üretmek, onları rahatlatmak için sonuna kadar bu anlamda teşkilat istişaremizle ortaya koyduğumuz refleksleri hiç esirgemediğimiz bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Biz, bu süreçte şerhli olarak teslim aldığımız bu tespit tutanaklarının açmazlarını, masaya ilişkin sıkıntıları ve masada kazanım olarak kararlaştırılan, kamu işveren heyeti tarafı bileşenlerinin, sendikaların teker teker not ettiği, nihayetinde Bakan'ın kendisinin özel olarak bir uyuşmazlık hali olursa diye not ettiği konuların masada kazanım olarak üretilmemiş gibi sıfır noktasında değerlendirilmesini ve 20 günlük sürenin işletilmemiş gibi muamele görmesini çok doğru bulmadık, dolayısıyla Hakem Kurulu'nda itirazlarımızı ifade edeceğiz." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
memur sen HAKEM KURULU

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