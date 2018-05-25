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Merkez Bankası'ndan yeni karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi. TCMB'nin açıklaması sonrası kur ilk etapta 4,71 seviyesinin altına geriledi. Ancak burada tutunamayarak yeniden 4,75'i aştı.

Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerinde kuru sabitledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD Doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir.

TCMB'nin açıklaması sonrası kur ilk etapta 4,71 seviyesinin altına geriledi. Ancak burada tutunamayarak yeniden 4,75'i aştı.

REESKONT NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder.

Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesine göre düzenlenmiştir.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konulur.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir.

Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya türkiye merkez bankası

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