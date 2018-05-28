Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Yaz planları çoktan yapılmaya başladı. Eski, yeni tüm çalışanlar ne kadar izin hakları olduğunu yakından takip ediyor. Ne kadar takip edilse de hesaplar şaşabiliyor. Çünkü izinde 1, 5, 15 yıl gibi sürelerde kademeli bir artış söz konusu. İşçi, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla yıllık ücretli izne hak kazanır. İşçi kendi rızasıyla da olsa yıllık ücretli izin hakkından vazgeçme imkanı yok. Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışan işçilere yıllık ücretli izin uygulanmıyor.

KADEMELİ GEÇİŞ VAR



1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 gün ücretli izin hakkı verilir. Ayrıca 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. İzin süresi iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesiyle artırılabilir.

MEMURLUKTA GEÇEN SÜRE



Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2’şer gün eklenebilir. Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.