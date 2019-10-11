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Ölçü aletleri muayenesinde dijital dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, taksimetre ve tartı aletleri muayene yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri ile ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay, tamir ve ayarını yapacak kişilere verilecek yetki belgesi hakkındaki yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ölçü aletleri muayenesinde dijital dönem

Ölçü aletlerine yönelik hizmetlerde başvuru sahibinden fiziki hiçbir belge istenmeyecek.

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri, bürokrasinin azaltılması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Buna göre, yönetmelik değişiklikleri kapsamındaki ölçü aletlerine yönelik hizmetlerde başvuru sahibinden fiziki hiçbir belge talep edilmeyecek. Daha önce fiziki olarak istenen belgelerin beyan usulüyle alınarak vatandaşın hizmete ulaşma sürecinde etkinliği artırılacak.

Öte yandan, Bakanlığın Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerindeki otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemlerini yapmak üzere Türk Standardları Enstitüsü yetkilendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ölçü aletlerine ilişkin muayene egzoz gazı emisyon ölçme cihazları

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